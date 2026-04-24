Подмосковная компания вывела на рынок слуховой аппарат костной проводимости

Группа компаний «Исток-Аудио», расположенная в наукограде Фрязино, выпустила на рынок уникальный слуховой аппарат — «Пронто». Это первое в России устройство нового поколения, работающее на основе технологии костной проводимости и объединяющее все компоненты в едином корпусе.

По данным пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки, «Исток-Аудио» является одним из лидеров на российском рынке слуховых аппаратов. Ежегодно компания реализует около 80 000 устройств собственного производства.

«Новый продукт компании — еще одна уникальная разработка, не имеющая аналогов в нашей стране», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Аппарат «Пронто» проводит звук не по воздуху, а по кости, передавая звуковые сигналы напрямую к внутреннему уху. Это позволяет нивелировать любые патологии наружного и среднего уха, которые могут препятствовать нормальному звукопроведению.

Особенно важно, что «Пронто» идеально подходит для коррекции слуха у детей. Мягкий бандаж, на который крепится аппарат, позволяет даже младенцам с диагнозом «тугоухость» носить его и получать доступ к звукам, что способствует их развитию и не позволяет отставать от сверстников.