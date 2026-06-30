Инклюзивный забег «Клязьма RUN» собрал 150 участников в Орехово-Зуеве

Инклюзивный забег «Клязьма RUN» в шестой раз прошел в Орехово-Зуеве. В спортивном событии приняли участие 150 человек. Среди них — дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных семей, подростки, столкнувшиеся с трудностями, а также дети участников СВО, сообщили в региональном министерстве информационной и молодежной политики.

Дистанция составила один километр. Забег организовали без фиксации времени: здесь не определяли победителей и проигравших. Каждый участник на финише получил памятную медаль и подарок. Инициатором мероприятия стал благотворительный фонд «Одна любовь», его поддержали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Глава ведомства Екатерина Швелидзе подчеркнула значимость подобных инициатив. По ее словам, проекты фонда «Одна любовь» шесть лет подряд объединяют людей вокруг ценностей дружбы, движения и взаимной поддержки.

«Наша задача — и дальше помогать таким инициативам становиться устойчивыми и долгосрочными», — отметила она.