Инклюзивный забег «Клязьма RUN» собрал 150 участников в Орехово-Зуеве
Инклюзивный забег «Клязьма RUN» в шестой раз прошел в Орехово-Зуеве. В спортивном событии приняли участие 150 человек. Среди них — дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, ребята из многодетных семей, подростки, столкнувшиеся с трудностями, а также дети участников СВО, сообщили в региональном министерстве информационной и молодежной политики.
Дистанция составила один километр. Забег организовали без фиксации времени: здесь не определяли победителей и проигравших. Каждый участник на финише получил памятную медаль и подарок. Инициатором мероприятия стал благотворительный фонд «Одна любовь», его поддержали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Глава ведомства Екатерина Швелидзе подчеркнула значимость подобных инициатив. По ее словам, проекты фонда «Одна любовь» шесть лет подряд объединяют людей вокруг ценностей дружбы, движения и взаимной поддержки.
«Наша задача — и дальше помогать таким инициативам становиться устойчивыми и долгосрочными», — отметила она.
На торжественном открытии присутствовал трехкратный чемпион мира, паравелогонщик Алексей Обыденнов. Он обратился к участникам с напутственными словами, пожелав им уверенности и новых достижений. Спортсмен отметил, что важно давать каждому ребенку ощущение доступности спорта вне зависимости от обстоятельств.
«Очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал: спорт открыт для всех, независимо от обстоятельств. Такие мероприятия помогают обрести веру в себя и свои силы. Я рад быть здесь и видеть столько искренних улыбок и горящих глаз», — сказал он.
Большой вклад в организацию забега внесли волонтеры из Шатуры, Павловского Посада, Воскресенска, Бронниц и Орехово-Зуева. Они проводили творческие мастер-классы, сопровождали бегунов на дистанции и преодолели километр вместе с участниками.