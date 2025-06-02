Инклюзивный забег для детей с ОВЗ прошел в Павловском Посаде

Забег «Солнечный круг» организовали на городском стадионе в Электрогорске. Мероприятие провели уже в третий раз.

Участниками события стали семьи, волонтеры и юные спортсмены со всего Подмосковья. Те, кто решили попробовать свои силы в забеге, преодолели дистанцию символического круга.

Дети получили медали. Также для них организовали насыщенную культурно-развлекательную программу.

Каждый желающий мог принять участие в тематических играх и творческих мастер-классах. Организаторы подготовили для детей различные сюрпризы.

«„Солнечный круг“ уже стал доброй традицией и доказательством того, что спорт способен объединять людей, давать веру в себя и создавать атмосферу радости для каждого», — прокомментировали организаторы.

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