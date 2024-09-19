Инклюзивный фестиваль по триатлону пройдет в Красногорске 29 сентября

Второй этап социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон 2024» пройдет в Красногорске 29 сентября. В его рамках на лыжном стадионе «Зоркий» проведут благотворительный забег, фестиваль северной ходьбы и большую развлекательную программу.

Для участников инклюзивного спортивного фестиваля организовали благотворительный забег, в котором могут поучаствовать как профессионалы, так и любители, инклюзивный забег «Круг добра» и фестиваль северной ходьбы.

Также все желающие смогут поучаствовать в семейных эстафетах, викторинах, конкурсах и флешмобах, соревнованиях по лазерному бою и рыцарских поединках.

Организаторы подготовили праздничный концерт, полевую кухню и чаепитие со сладостями. Дети смогут попробовать свои силы в турнире по мини-футболу.

Событие пройдет в Красногорске в рамках социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон 2024».

«Национальный триатлон» реализуется в благотворительных целях. Он направлен на помощь всем детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из неблагополучных семей. Мероприятия проекта — это инклюзивные спортивные фестивали для всех, без исключения. Мы создаем комфортные условия для участия детей, помогая им начать заниматься спортом», — прокомментировал основатель проекта Андрей Гришин.

Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

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