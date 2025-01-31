Инклюзивное волонтерство начнут развивать в Подмосковье

Инклюзивное волонтерство планируют развивать в Подмосковье. Добровольческие отряды уже наладили сотрудничество с несколькими школами-интернатами, ученики которых помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом в интервью 360.ru рассказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтерства в Одинцове Екатерина Скорикова.

Волонтеры начали сотрудничество с несколькими школами для детей с особенностями здоровья в Одинцове. Среди них — интернат имени Фурагиной. Ребята там не только учатся, но и осваивают профессии по разным профилям: парикмахерское дело, кулинария, кройка и шитье. Полученные навыки они уже начали использовать для благого дела: дети по своей инициативе начали изготавливать балаклавы, белье и маскировочные сети для нужд СВО. После того как учреждение поучаствовало в сборе гуманитарной помощи, ресурсный центр поддержки волонтерства предложил им познакомиться поближе. Так ребята получили возможность освоить новые навыки, а также пообщаться с уже опытными добровольцами.

«В день добровольца Московской области 20 деткам мы вручили волонтерские книжки, дальше это стало тиражироваться. В округе есть еще другие такие школы. Хотим, чтобы это стало региональной историей, чтобы создавались форумы для таких детей, они обменивались опытом», — сказала Екатерина Скорикова.

В прошлом году проект «Доброе дело» получил премию губернатора. Полученные средства уже распределили: на них для бойцов закупили тепловые пушки, инструменты и многое другое. Каждую поездку волонтеры собирают обратную связь и узнают у бойцов об их потребностях.

Сейчас в Подмосковье более 52 тысяч зарегистрированных волонтеров, однако участников в сборе гуманитарной помощи гораздо больше.

«Инициатива только растет. Телефон не замолкает. Люди хотят помогать, что очень радует», — добавил Скорикова.

В этом году волонтеры начнут разрабатывать новые мероприятия, которые помогут уже вернувшимся с фронта бойцам социализироваться и вернуться к привычной жизни.