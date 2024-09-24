Инклюзивная парусная регата стартовала 20 сентября в Мытищах

Соревнования включают в себя сразу три турнира: ставшую уже традиционной международную парусную регату Ассамблеи народов Евразии и Африки, «Кубок России по инклюзивному парусному спорту», и фиджитал-регату, которая совместила традиционный парусный спорт и пилотирование радиоуправляемыми моделями парусников.

Участие в регатах в этом году принимают более 350 спортсменов с инвалидностью из России, Беларуси, Индии, Абхазии и Африки. Организаторами соревнований выступило общественное движение «Инклюзивные паруса России» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру». Поддержку также оказал Фонд президентских грантов. Инклюзивные регаты — это часть федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Соревнования в Пироговском водохранилище одновременно станут и учебно-тренировочными сборами по инклюзивному парусному спорту. Финал регаты состоится 24 сентября.

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