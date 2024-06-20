Инициативу Мособлдумы о вовлечении земель в сельхозоборот рассмотрят в Госдуме

Мособлдума направит еще одну законодательную инициативу в Госдуму. Она направлена на вовлечение большого количества земельных участков в сельхозоборот.

Как рассказали в ведомстве, в законе предлагают установить основания, которые не будут являться препятствием для изъятия земельных участков у недобросовестных владельцев. Это наличие объектов капитального строительства и банкротство правообладателя.

Кроме того, дума предложила ввести норму об обязательной публикации информации о том, есть ли в отношении объекта неисполненные предписания об устранении нарушений. Также в планах запретить ипотеку участков сельхозназначения и возложить на бывших собственников расходы на кадастровые работы для раздела территории.

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