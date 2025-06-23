Инициативные жители организовали субботник в Мытищах

Активисты совместно с представителями администрации городского округа и сотрудниками управляющей компании «ГЖЭУ-4» вышли на субботник в поселке Поведники. Вооружившись мешками, граблями и перчатками, участники мероприятия приступили к наведению порядка.

Присутствовавшие на выездном приеме администрации жители поселка высказали озабоченность состоянием яблоневого сада, высаженного много лет назад, а также аллеи, на которой стоят вековые дубы и липы. Поступило предложение общими усилиями привести в порядок эти территории.

Инициативные жители с самого утра собрались на местах проведения субботника. Управляющая компания обеспечила их всем необходимым инвентарем, завезли бункер для крупногабаритных отходов. Специалисты теруправления провели работы по опиловке деревьев. Весь порубочный материал собрали, траву скосили, стволы деревьев побелили, участок с яблоневым садом и аллея прибраны.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров, принявший участие в субботнике, отметил, что благодаря инициативным жителям еще одна территория в округе приведена в порядок, а дорогие сердцу жителей поселка Поведники места стали чище и краше.