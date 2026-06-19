Инфраструктурные проекты по Народной программе будут реализованы в Раменском

В Раменском муниципальном округе продолжается строительство и капитальный ремонт социальных и инфраструктурных объектов в рамках народной программы «Единой России». В программу вошли сотни инициатив жителей, а уровень ее выполнения в Подмосковье достиг 98 процентов.

Работы ведутся в сфере образования, здравоохранения и благоустройства. В Московской области в народную программу включили около 780 тысяч предложений жителей, и сейчас ее планируют довести до полного выполнения. На следующий период в регионе запланированы новые стройки и капитальные ремонты социальных объектов.

В Раменском округе особое внимание уделено образовательной инфраструктуре. Ведется строительство пристроек к Софьинской школе и Раменской гимназии, что позволит увеличить количество учебных мест и улучшить условия для школьников. Ход работ находится на постоянном контроле муниципальных и партийных представителей.



«Мы видим, что каждый объект создается с учетом потребностей людей, и это дает реальный результат», — отметила депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.

Дополнительные мощности образования также появятся в деревне Морозово. Там продолжается капитальный ремонт Никитской школы, построенной более 50 лет назад. Готовность объекта составляет около 80 процентов, при этом сохраняются и восстанавливаются элементы исторического оформления здания, включая мозаичное панно.



«Здесь появятся современные классы и пространства, где дети смогут учиться и развиваться в комфортной среде», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Малышев.

Помимо школ, в Раменском округе продолжается благоустройство общественных пространств. В районе улицы Народное Имение ведется развитие лесопарковых зон «Восьмидорожье» и «Зверинец». Здесь планируют обустроить спортивные площадки, зоны отдыха для семей и территории для выгула животных.

Параллельно работы проходят на набережной города и на территории усадьбы «Раменское», которая имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. При благоустройстве сохраняют природную среду и учитывают особенности территории.

В регионе продолжается сбор предложений жителей для обновленной народной программы. В нее уже поступило более 155 тысяч инициатив. Обратиться с предложениями можно через общественные приемные, по телефону горячей линии или через сайт «естьрезультат.рф».