Информационные стенды в честь первооткрывателей космонавтики установили в Королеве

Обновление сквера у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» продолжается в Королеве. Сейчас здесь появились специальные информационные стенды.

Работы идут уже несколько месяцев. Здесь обустроили новую пешеходную зону с современной плиткой, установили освещение, скамейки и камеры видеонаблюдения. Скоро их подключат к системе «Безопасный регион».

Накануне в сквере появились красочные панели с биографиями известных ученых, инженеров и космонавтов. Позже в центральной части установят памятный знак «Нулевой километр космоса». Он будет символизировать начало отсчета космической эры.

Кроме того, сотрудники «Горзеленхозстроя» привели в порядок деревья и кустарники, засеяли газоны травой. Скоро они высадят молодые вишни и ели, а также иву и 89 различных кустарников. В сквере разобьют несколько клумб с цветами и оборудуют современную велопарковку.

Отметим, что обновление стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году сквер в Королеве победил в голосовании. Все работы должны завершить до конца лета.