Информационные доски установили на домах ветеранов в Красногорске
В преддверии 80-летия Победы в городском округе Красногорск на домах ветеранов Великой Отечественной войны Василия Федоровича Коренева, Ксенофонта Васильевича Зуева и Николая Кузьмича Воротилина установили именные информационные таблички. Торжественное открытие собрало представителей администрации, юнармейцев и активистов «Движения Первых».
Заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Красногорска Анастасия Муринец отметила, что на табличках размещены QR-коды, с помощью которых можно получить подробную информацию о каждом ветеране.
Ксенофонт Зуев и Николай Воротилин лично встретили гостей в день открытия, получив слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, поддержки близких и мирного неба над головой.
Ветеран Василий Коренев, проживающий в поселке Мечниково, не смог присутствовать из-за возраста — его представляли дочери. Одна из них, Нина Коренева, поздравила всех с наступающим праздником и пожелала здоровья и счастья.
«С наступающим великим праздником, самым святым, самым главным для нашей нации русской. И всем желаю главного — здоровья и мирного счастливого голубого неба над головой», — сказала Нина Коренева.
Город Красногорск — родина 12 Героев Советского Союза. Более 15 тысяч жителей округа были награждены за подвиги в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о героизме предков — важная задача для будущих поколений.