Информационную табличку установили на памятнике Ленину в Воскресенске

На памятнике Владимиру Ленину в центральной части Воскресенска появилась информационная табличка. Ее торжественное открытие состоялось в преддверии 155-летия вождя мирового пролетариата.

Памятник Ленину, выполненный известным скульптором Михаилом Ласточкиным, был установлен в Воскресенске в 1961 году. Табличка на скульптуре отсутствовала много лет. Инициаторами ее установки стали общественники и неравнодушные жители Воскресенска, которые организовали сбор средств.

Авторы инициативы объяснили, что не все представители молодого поколения знают о деятельности теоретика марксизма, революционера и организатора Октябрьского переворота 1917 года, основателя советского государства. Этот пробел решено было восполнить.

На открытие таблички пришли представители общественных организаций, депутаты и жители города. Они возложили к памятнику Ленина цветы и провели небольшой митинг.

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