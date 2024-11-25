Информационное агентство Балашихи поздравили с профессиональным праздником

Александр Денежкин отметил, что, несмотря на современные вызовы, городской округ продолжает развиваться.

«Строятся новые поликлиники, школы и детские сады, обновляется транспортная инфраструктура, появляются новые парки и скверы. Это результат планомерной работы, которую в ежедневном режиме делают, в том числе и партийцы,» — сказал он, при этом подчеркнув ключевую роль информагентства в освещении этих событий и в жизни муниципалитета.

Одним из награжденных стал корреспондент Константин Роик, который работает в «Большой Балашихе» с 2017 года. Информационное агентство «Большая Балашиха» было основано в 2016 году и с тех пор активно освещает жизнь муниципалитета. Его материалы публикуются в еженедельной газете «Город. Балашиха», которая бесплатно распространяется более чем на 250 точках по всему городу, а также на сайте и в социальных сетях.

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