Инфекционное отделение больницы отремонтировали в Домодедове

Инфекционное отделение больницы открылось на улице Пирогова в Домодедове после ремонта. Оно рассчитано на 70 коек.

Отделение полностью соответствует современным санитарным нормам и правилам. Так, там отремонтировали боксы, где установили передаточные окна с ультрафиолетовым облучением.

В отделении принимают пациентов с особо опасными инфекциями. Его работа имеет большое значение для предотвращения распространения заболеваний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи поликлиник в Подмосковье в 2025 году. Они появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, а также в Ленинском, Одинцовском, Пушкинском и Богородском округах.