Сегодня 16:19 Андрей Воробьев: еще 7 поликлиник откроют в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

Здравоохранение

Андрей Воробьев

Врачи

Поликлиники

Медицина

В 2025 году в Подмосковье откроют еще 20 медицинских учреждений, в том числе семь поликлиник. О планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Комплексные поликлиники, а также учреждения для оказания медицинских услуг детям появятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, а также в Ленинском, Одинцовском, Пушкинском и Богородском округах. «У нас большая программа по строительству объектов здрава. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди ощущали перемены», — подчеркнул глава Московской области. В прошлом году на территории региона возвели 10 новых медицинских учреждений, в том числе поликлинику в Лобне.

«В январе первых пациентов уже приняла поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове. В ближайшее время мы должны запустить медучреждение в Котельниках, куда ездили в марте, а также в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа», — рассказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Поликлиника в Котельниках сможет принимать в смену 330 взрослых пациентов и 70 детей. Там будут действовать не только терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и инфекционное отделения, но также кабинеты для проведения электрокардиографии, рентгена и ультразвуковой диагностики. Для посетителей будут доступны дневной стационар, отделение неотложной помощи, зоны проведения реабилитации и стоматология.

Свыше 300 пациентов в смену будут принимать и специалисты комплексной поликлиники в Лосино-Петровском. Ее оснастят аппаратом для рентгена, маммографом и флюорографом. Также там можно будет получить неотложную помощь, сдать анализы, посетить терапевта, педиатра и других врачей. Для пациентов откроют дневной стационар и аптеку. Строительство этих учреждений завершено, скоро их введут в эксплуатацию. В ближайшее время будет сдана шестиэтажная поликлиника в микрорайоне Сапроново в Ленинском округе, рассчитанная на 750 посещений в смену. Там можно будет получить консультацию педиатра, терапевта, хирурга и стоматолога. Также в медицинском учреждении будут оказывать неотложную помощь, проводить лучевую диагностику и реабилитацию. Для удобства пациентов в клинике оборудуют дневной стационар.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

В селе Ромашково в Одинцовском округе начнет действовать консультативно-диагностический центр, где смогут принимать более 350 человек в смену. Сейчас в здании устанавливают необходимое оборудование и мебель. Посетителям будут доступны отделения медицинской профилактики и неотложной помощи, приемы терапевта, педиатра и прочих специалистов, блок лучевой терапии и хирургический стационар, рассчитанный на шесть мест.

Пациентов всех возрастов — около 500 в смену — скоро начнет принимать поликлиника в Люберцах. Там откроют процедурный блок, кабинеты для проведения рентгена и флюорографии, а также физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения. До конца года будут сданы еще три поликлиники — в Пушкинском округе, а также в Люберцах и Ногинске. «Везде стараемся привлекать лучших медиков, создавать им все условия для работы — компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы», — подчеркнул губернатор.