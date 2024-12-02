Врач Дубненской больницы напомнил о важности ранней диагностики ВИЧ

Всемирный день борьбы с венерическими заболеваниями ежегодно отмечается 1 декабря. В этом году главной темой стала защита прав человека как путь к борьбе с заболеванием.

Врач-инфекционист Дубненской больницы Павел Стрибук напомнил, что раннее выявление ВИЧ-инфекции помогает начать своевременное лечение и сохранить качество жизни. В поликлинике Дубны можно бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Процедура занимает несколько минут, после чего пациент получает консультацию специалиста.

За текущий год в Московской области тест на ВИЧ прошли почти полтора миллиона человек, что на 20% больше, чем в прошлом году. Благодаря активной профилактике уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе снизился почти на 7,5% за последние три года.

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