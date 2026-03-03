Индустриальный парк в Мытищах включили в федеральный реестр Минпромторга России

Индустриальный парк «ЭЛМА-Мытищи» подтвердил соответствие федеральным требованиям, которые предъявляют к индустриальным площадкам и управляющим компаниям. По результатам проверки Министерство промышленности и торговли России включило площадку в федеральный реестр.

Парк площадью свыше 17 гектаров создали на территории бывшего кирпичного завода Герасимова, который был основан в 1889 году.

«Сегодня резидентами площадки являются более 50 компаний. Общий объем инвестиций в проекты резидентов — свыше миллиарда рублей. На предприятиях создано более 1500 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для размещения производства в индустриальных парках региона инвесторы могут с помощью инвестиционной карты. Сервис разработали в рамках регионального инвестиционного стандарта, действующего в Подмосковье.