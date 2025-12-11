Индустриальный парк «Северные врата» в Дмитрове построят в 2027 году

Компания RDS получила разрешение на строительство второй очереди «зеленого» индустриального парка «Северные Врата» в Дмитровском округе Подмосковья. Все здания планируют сертифицировать по национальному стандарту «Клевер», который требует повышенной энергоэффективности, качественной внутренней среды и экологичного управления.

Согласно проекту, появятся новые проезды, тротуары и наземная парковка. На территории установят велопарковки и элементы инфраструктуры, чтобы поощрять сотрудников и резидентов пользоваться экологичным транспортом. Также здесь заработает система сортировки отходов и площадки для раздельного сбора мусора. После завершения стройки парк озеленят, а строительные отходы отправят на переработку.

«Строительство второй очереди индустриального парка „Северные Врата“ начнется в первом квартале 2026 года. Все необходимые разрешения для начала строительных работ компания RDS уже получила», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объект планируют сдать во втором квартале 2027 года. Индустриальный парк возводят в развитом производственно-логистическом кластере Дмитровского округа, рядом с терминально-логистическим центром «Белый Раст». Локация удобна для резидентов, так как объект расположен недалеко от трассы А107 и развязки с А113. Это упрощает логистику и снижает нагрузку на местные дороги.