Индустриальный парк «Серпухов» продлил аккредитацию еще на 5 лет

Индустриальный парк «Серпухов» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям. В результате аккредитацию площадки продлили еще на пять лет.

Резиденты индустриального парка «Серпухов» производят строительные металлоконструкции, электронику, текстиль и многое другое.

«Сегодня индустриальный парк заполнен на 100% — здесь работает более 30 резидентов и трудоустроено порядка 800 человек. Общий объем инвестиций этих резидентов составляет 500 млн рублей», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

Так, на территории парка работает компания «Атомнефтегаздеталь». Она выпускает металлические трубы.

Предприниматели могут подобрать место для размещения своего предприятия на инвестиционной карте.