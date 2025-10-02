Индустриальный парк на 6000 рабочих мест создадут в Сергиево-Посадском округе

На «Индустриальном часе», прошедшем в администрации Сергиево-Посадского округа, компания-подрядчик АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» представила проект парка, который планируют возвести вблизи города Пересвет. Руководитель муниципалитета Оксана Ероханова совместно с профильными заместителями и представителями ресурсоснабжающих организаций обсудили все детали инициативы.

Проект создадут для повышения экономического потенциала Сергиево-Посадского округа согласно стратегии пространственного развития. Общая площадь индустриального парка составит 180 гектаров. Там планируют разместить 15 предприятий, создать около шести тысяч новых рабочих мест.

Участки инвесторам будут предоставлять в субаренду. Предприятия обеспечат готовой инженерной и транспортной инфраструктурой.

Парк планируют возвести к концу 2026 года. Проект реализуют благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.