Индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске подтвердил госаккредитацию

Государственный индустриальный парк «Есипово», расположенный в Солнечногорске, вновь прошел проверку на соответствие требованиям Министерства промышленности и торговли России и подтвердил аккредитацию. Он признан соответствующим всем критериям, которые предъявляют к современным площадкам.

Сейчас в индустриальном парке работают более 20 компаний.

«Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов на территории ГИП — 42 миллиарда рублей. Запуск всех проектов позволит создать на площадке пять тысяч рабочих мест. Всего в Минпромторге аккредитовано семь подмосковных индустриальных парков», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При проведении процедуры подтверждения аккредитации специалисты оценивали целый комплекс характеристик площадки.

В расчет принималась инженерная и производственная инфраструктура, удобство транспортного сообщения, благоустроенность территории и наличие свободных площадей для размещения новых проектов.

Сохранение «Есипово» в федеральном реестре индустриальных парков открывает для управляющей компании дополнительные возможности, среди которых доступ к мерам государственной поддержки, включая субсидии.

«Аккредитация „Есипово“ в Минпромторге РФ подтверждает знак качества промышленной инфраструктуры на этой площадке, а значит — наши резиденты могут быть уверены в получении всех необходимых коммуникаций и услуг для реализации своих инвестпроектов», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора управляющей компании парка — Корпорации развития Московской области — Егор Круглов.