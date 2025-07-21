Индустриальные парки Подмосковья привлекли 30 резидентов с января

С начала года индустриальные парки Подмосковья привлекли 30 новых резидентов. Благодаря новым проектам в регионе создадут не менее 500 рабочих мест.

Сейчас в Подмосковье работают 72 индустриальных парка. Еще около 30 находятся на разных этапах реализации. Три из них запустят в этом году.

«Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тысячи компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году — почти 4,3 миллиарда рублей», — сказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для реализации своего проекта можно на инвестиционной карте.