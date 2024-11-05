Индекс промышленного производства вырос на 10,4% в Подмосковье

Индекс промышленного производства в Московской области за первые три квартала 2024 года увеличился на 10,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом в обрабатывающей промышленности рост составил более 11%.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в январе–сентябре 2024 года уровень роста промышленного производства в регионе оказался выше 10%. Более того, в обрабатывающем секторе он составил 11,3%. В некоторых отраслях рост производительности превысил 40%.

Наибольший прирост наблюдается в производстве готовых металлических изделий, зафиксировавшем увеличение на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Металлургическое производство также демонстрирует значительный рост — 47,8%. В числе лидеров находятся предприятия, занимающиеся производством кожи и изделий из нее, где рост достиг 41,7%.

Кроме того, за первые три квартала 2024 года текстильное производство, выпуск резинотехнических и пластиковых изделий, производство электрического оборудования, обработка древесины и производство деревянных изделий (за исключением мебели), а также фармацевтический сектор увеличились на 20% и более.