Имущественный комплекс под коммерческую деятельность выставили на торги в Сергиевом Посаде

Фото: ДОМ.РФ

Имущественный комплекс вблизи Сергиева Посада выставили на торги. Объект можно использовать под коммерческую, производственную и научную деятельность.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, заявки на участие принимает ДОМ.РФ до 15 июля, торги состоятся 19 июля. Начальная цена лота — 62,31 миллиона рублей.

Рядом с имущественным комплексом находится индивидуальная и многоэтажная жилая застройка. Расстояние до центра Сергиева Посада — три километра.

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