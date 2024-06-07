Имущественный комплекс под коммерческую деятельность выставили на торги в Сергиевом Посаде
Имущественный комплекс вблизи Сергиева Посада выставили на торги. Объект можно использовать под коммерческую, производственную и научную деятельность.
Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, заявки на участие принимает ДОМ.РФ до 15 июля, торги состоятся 19 июля. Начальная цена лота — 62,31 миллиона рублей.
Рядом с имущественным комплексом находится индивидуальная и многоэтажная жилая застройка. Расстояние до центра Сергиева Посада — три километра.
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Имущественный комплекс под коммерческую деятельность выставили на торги в Сергиевом Посаде
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