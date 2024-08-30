Импортозамещение бытовой химии запустят в Долгопрудном в 2026 году

Предприятие по производству бытовой химии начнут строить в Долгопрудном в 2025 году. Для реализации проекта компании «Торговый дом традиция» передали земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения.

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс компания планирует в конце 2026 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 100 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут делать жидкое мыло, кондиционер для белья, порошок, гель для стирки, средства для стекол, кухни и ковров. На заводе появится не менее 50 рабочих мест.

Сейчас инвестор занимается регистрацией товарных знаков и разработкой рецептур. Для строительства ему предоставили участок по программе «Земля за 1 рубль».

«На участке площадью 1,6 гектара компания планирует возвести комплекс площадью две тысячи квадратных метров. В него войдут производственная площадка, административный корпус и склад», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Полностью проект реализуют за 10 лет.

«На нашем предприятии планируется производство продукции сразу нескольких брендов разного ценового сегмента, которую будет объединять одно — вся она будет производиться из сырья и компонентов отечественного производства. В том числе и тех, которые выпускают наши подмосковные производители», — отметил директор компании «Торговый дом традиция» Сергей Бережной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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