Импортозамещающий проект в сфере электрооборудования запустят в Шаховской

Компания «Изолятор-ПИК» запустит в Шаховской производство композитных полых изоляторов, включая изоляторы для сверхвысоких классов напряжения. Проект реализуют на участке, предоставленном инвестору по программе «Земля за 1 рубль». Производство планируют запустить в 2027 году.

«Инвестиции в проект, который мы поддержали за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, составят порядка 950 миллионов рублей. На новом импортозамещающем предприятии планируется создать порядка 40 новых рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом заводе будут выпускать полые изоляторы для собственного высоковольтного оборудования, а также для поставок по России и на экспорт. Проект включает строительство производственного комплекса на участке площадью пять гектаров.

Напомним, «Изолятор-ПИК» — часть международной группы компаний «Изолятор», которая занимается проектированием, производством и обслуживанием высоковольтного оборудования.

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