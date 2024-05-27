Импортозамещающее производство шаров для страйкбола запустят в Подмосковье

Компания «АЗОТ ПЛАСТТЕХ» запустит импортозамещающее производство шаров для страйкбола на земле за 1 рубль. Проект будет сопровождать Центр содействия строительству.

Реализация проекта будет проходить в три этапа, а объем инвестиций в строительство нового производства составит около 250 миллионов рублей.

Компания «АЗОТ» — ведущий отечественный производитель спортивного патрона для практической и стендовой стрельбы. Напомним, все услуги ЦСС оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение проекта можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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