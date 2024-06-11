Импортозамещающее предприятие в сфере энергетики запустят в Рузе в 2025 году

Компания «Энерготех» построит завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Импортозамещающее предприятие запустят в Рузе уже в 2025 году.

«Инвестиции в проект компании „Энерготех“ составляют 55 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что на предприятии будут выпускать до 150 единиц продукции в год. По словам Зиновьевой, в Московской области заявлено более 300 проектов технологического суверенитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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