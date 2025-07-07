Иммерсивное шоу ко Дню любви, семьи и верности покажут в Щелкове

Праздник в честь Дня любви, семьи и верности пройдет в усадьбе Гребнево в Щелкове 8 июля. В программу войдут спектакли, чествование семейных пар-юбиляров и выпуск голубей.

Организаторы подготовили для гостей уникальное иммерсивное шоу, где русские традиции будут переплетаться с античной культурой. Как рассказали в региональном Минсоцразвития, в ходе праздника также состоится церемония имянаречения в народном стиле, чествование семейных пар, отметивших юбилей совместной жизни, а также символический выпуск голубей.

«Главная идея мероприятия — сохранение и преумножение семейных ценностей через призму культурных традиций. Оливковые ветви как символ мира и согласия будут соседствовать с русскими народными обрядами, создавая гармоничное единство прошлого и настоящего», — пояснили в министерстве.

Мероприятие начнется в 12:00. Вход свободный для всех желающих.