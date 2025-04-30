Именные таблички в честь ветеранов войны установили в Мытищах

Мероприятие по установке именных табличек приурочили к 9 Мая и Году защитника Отечества. Ветераны, чьи имена на них указаны, получили в этом году звание «Почетный гражданин городского округа Мытищи». Спустя время, таблички на фасадах домов будут напоминать о людях, которые сделали все возможное во имя победы в Великой отечественной войне.

Имена ветеранов, в честь которых установили памятные знаки: Ефим Григорьевич Эпштейн, Владимир Ефимович Лысенко, Елена Михайловна Артемьева, Наталия Андреевна Беликова, Лидия Ивановна Миронова, Татьяна Александровна Львова, София Алексеевна Мелентьева, Николай Степанович Савостенок, Мария Александровна Белявская, Екатерина Ермолаевна Горелова, Алексей Николаевич Камышный и Анна Алексеевна Кононова.