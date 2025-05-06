Именные таблички установили на домах ветеранов ВОВ в Воскресенске

В городском округе Воскресенск на фасадах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, появились именные таблички. Каждый из этих героев внес неоценимый вклад в долгожданную Победу 1945 года.

Памятные знаки установлены на домах Николая Шленкова, Лидии Черной и Андрея Волоха — людей, которые подарили нашей стране свободу и избавили ее от немецко-фашистских захватчиков.

«Таблички долгие годы будут говорить воскресенцам о непоколебимой силе духа, мужестве и храбрости, будет постоянным напоминанием героического прошлого их земляков. С глубоким уважением поздравил наших ветеранов с наступающим праздником, от всей души поблагодарил за Победу, сердечно пожелал здоровья и теплой заботы родных и близких», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

После окончания школы Николай Герасимович служил в разведке на территории Прибалтики, а затем был направлен в Польшу. Лидия Сергеевна работала в эвакуационном госпитале в поселке Пески — в пятнадцать лет она смело перевозила военную и гражданскую корреспонденцию в столицу. Андрей Петрович в 1944 году поступил в Зенитное училище, а затем прошел курсы оружейного мастера в Коломне и прослужил в армии шесть лет.