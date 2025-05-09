Именные таблички установили на домах ветеранов в Реутове

В Реутове на подъездах домов, где проживают ветераны, установили именные таблички в рамках федерального проекта по сохранению исторической памяти. Его инициировал Владимир Путин к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в муниципалитете проживают пять ветеранов. Николай Моргунов служил в 36-м стрелковом полку и участвовал в боевых операциях на территории Прибалтики. Летчик Сергей Поляков защищал Родину в составе Северо-Кавказского фронта, управлял истребителем А-20 «Бостон». Мария Остапенко служила в прожекторном батальоне, а День Победы встретила в Минске. Петр Свинарев помогал партизанам, а в мирное время посвятил себя сельскому хозяйству. Виктор Опрышко в 1941 году стал курсантом авиационного училища, а в 1942 году защищал небо Северного Кавказа на истребителе А-20 «Бостон», участвовал в освобождении Севастополя.