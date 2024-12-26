Сегодня 12:08 Именные стипендии главы городского округа вручили школьникам в Лобне 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Награды

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Школьники

Стипендия «За успехи в области образования, искусства и спорта» присуждается школьникам в возрасте от десяти до 18 лет. Сертификаты на ее получение вручила ребятам глава городского округа Анна Кротова.

Стипендиатами стали 60 талантливых ребят, которые добились отличных результатов в учебе, спорте и творчестве. У многих за плечами уже не одна победа, а кто-то только начинает свой нелегкий путь и на такую церемонию был приглашен впервые.

«Я сначала волновался, думал, тут будут задания какие-то, а потом понял, что это награждение и — радость! Мы каждый год делаем проект и попадаем на конкурсы России, Московской области. Мне нравится, потому что они многое дают», — поделился ученик школы № 9 Артем Юдин.

Среди награжденных — призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители спортивных соревнований, юнармейцы, активисты, волонтеры и лауреаты городских и областных творческих конкурсов. Обладатели стипендий успешны в разных сферах, но едины в одном — чтобы добиться результата, нужно много и упорно трудиться и стараться не огорчать своих наставников, учителей и родителей. А их главная награда — успехи детей, у которых впереди еще немало побед.