Именные доски установили на фасадах домов ветеранов войны в Коломне

Информационные таблички на домах фронтовиков установили в преддверии 80-летия Великой Победы. Они стали символом благодарности тем, кто защитил страну и подарил нам мирное небо над головой, данью уважения поколению победителей.

Именные доски появились на двух домах на проспекте Кирова в Коломне: в честь капитана первого ранга Алексея Михайловича Орлова, награжденного медалью «За оборону Советского Заполярья», и Зои Васильевны Купрановой, чья военная юность была связана с авиацией.

Табличка на доме по улице Астахова посвящена Нине Петровне Копейкиной. В возрасте 17 лет она участвовала в обороне Сталинграда и прошла путь до Риги. Еще одна именная доска установлена улице Октябрьской Революции в честь Евгения Павловича Сляднева. Он попал на фронт в 17 лет, пережив два года оккупации, прошел через всю Европу и встретил Победу в Югославии.

Таблички с надписью «В этом доме проживает фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин городского округа Коломна» установлены в селе Непецино и деревне Солосцово. Они посвящены Зинаиде Петровне Козиной и Владимиру Петровичу Филиппову. Боевой путь радиоразведчика Филиппов прошел через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию до Чехословакии. 16-летняя Зинаида в начале войны трудилась прачкой при войсковой части, а в 1943-44 служила в действующей армии.