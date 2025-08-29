Именную стипендию губернатора Подмосковья получат 300 детей с ОВЗ

Заседание Совета по присуждению именных стипендий губернатора прошло в Подмосковье 28 августа. Участники встречи подвели итоги приема заявлений от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования и инвалидов.

Подача документов впервые проходила в электронном формате — через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Такой подход позволил сделать процесс максимально простым и удобным для семей, избавив их от лишних бюрократических процедур.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, в список кандидатов в этом году включили 830 учащихся — школьников, студентов колледжей и воспитанников учреждений дополнительного образования.

В рамках заседания было решено вручить 300 именных стипендий тем, кто проявил себя на региональном и федеральном уровнях. Лауреатами стали победители и призеры олимпиад, творческих и спортивных соревнований, а также фестивалей и конкурсов.

Выплаты запланированы на ноябрь–декабрь текущего года.