Именем основателя института физики назовут улицу и лицей в Протвине

В городском округе Серпухов готовятся отметить 100-летие со дня рождения основателя Института физики высоких энергий Анатолия Логунова. К юбилейной дате по указу президента его именем назовут улицу и лицей в Протвино.

Также издадут научные труды, пройдут передвижные выставки в Протвино, Серпухове и Москве, выпустят фотоальбом из семейного архива. Для аспирантов института учредят стипендию имени Логунова, а в самом институте пройдет научная конференция.

Институт основан в 1963 году и остается одним из крупнейших физических центров России. Он располагает ускорителем У-70 — самым мощным в России. Физики изучают, как использовать его энергию для борьбы с онкологическими заболеваниями, и готовятся к реализации проекта «Луч У-70» — созданию установки для ионно-лучевой терапии.

По решению главы Курчатовского института и при поддержке губернатора Московской области в Протвино откроют филиал Московского инженерно-физического института для подготовки молодежи. Сейчас здесь трудятся более 1300 ученых, инженеров и рабочих. После завершения модернизации производства планируется создать еще до 1000 рабочих мест.