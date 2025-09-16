Иллюзионисты из Балашихи стали финалистами фестиваля «Маги в парках»

Сразу три участника из городского округа Балашиха вышли в финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках», который проходит в Московской области под кураторством знаменитых братьев Сафроновых. В номинации «Сценическая магия» успешно выступили Антон Рукосуев и сестры Анфиса и Таисия Ахмедшины.

Фестиваль объединяет начинающих и опытных артистов, демонстрирующих свое мастерство в различных жанрах иллюзионного искусства. В категории «Сценическая магия» участники показывают трюки с небольшим реквизитом — кольцами, голубями и другими классическими элементами, восхищая зрителей и жюри виртуозностью исполнения.

В «Маги в парках» соревнуются иллюзионисты в трех возрастных группах: дети от шести до 11 лет, подростки от 12 до 17 лет и взрослые от 18 лет и старше.

Завершающим этапом фестиваля станет гала-концерт, который состоится 21 сентября. Именно на этом мероприятии финалисты из Балашихи поборются за главный приз — возможность выступить в шоу братьев Сафроновых, известных своими масштабными и эффектными представлениями.

Организаторами фестиваля выступают АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Фестиваль служит площадкой для развития творческих талантов и популяризации искусства иллюзии среди широкой аудитории.