Иллюзионист из Шатуры примет участие в областном фестивале «Маги в парках»

Александр Фролов до того, как уйти добровольцем на фронт в 2022 году, был известным иллюизонистом в Шатуре и Рошале. Однако он принял решение защищать Родину и отправился в зону СВО. Спустя время его комиссовали, и Александр вновь стал заниматься прежним делом и планирует принять участие в фестивале «Маги в парках».

После того, как Александр Фролов подписал контракт, он проходил боевую подготовку в течение двух месяцев.

«Среди ребят пользовался авторитетом. Всегда старался помочь, а фокусы отвлекали и помогали расслабиться. Это нравилось ребятам. Мне и позывной сразу дали Гудини», — рассказал Александр Фролов.

При распределении рядовой Фролов оказался в составе 1-го батальона, 4 роты, 352-го мотострелкового полка. Днем 2 марта 2023 года рота выдвинулась в сторону села Лиман Первый. Несколько машин с оружием, личным составом и снаряжением попали под обстрел, который длился 12 часов. В минуты небольшого затишья части солдат удалось покинуть окопы и выбраться до блиндажей своих.

Александр Фролов очнулся в блиндаже с сильной контузией. Он прошел длительное лечение: учился заново говорить и рвался назад к товарищам. Врачи приняли решение комиссовать бойца, и Александр вернулся на Родину, где его ждала семья.

Александр вступил в Ассоциацию ветеранов СВО, где существует боевое братство. Сейчас он вернулся к любимой работе. Часто посещает детские праздники, его номера нравятся и взрослым.

Совсем скоро в Подмосковье впервые пройдет фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Александр Фролов планирует представить на нем Шатуру.