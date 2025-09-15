Иллюзионист из Шатуры победил на отборочном этапе конкурса «Маги в парках»

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Зрители стали свидетелями конкурсных выступлений фокусников и иллюзионистов Московской области, которые боролись за главный приз фестиваля — возможность выступить в представлении братьев Сафроновых.

Он добровольно отправился на передовую в сентябре 2022 года. В марте 2023 года он попал под артобстрел, получил баротравму, контузию и потерял речь. После лечения речь восстановилась, хотя проблемы со слухом остались. Несмотря на травмы, он вернулся к мирной жизни и продолжает радовать людей фокусами.

Фокусы стали для Александра не только профессией, но и способом общения с людьми. После возвращения из зоны СВО он сменил камуфляж на костюм и бабочку.

На сцене парка в Зарайске Александр показал сценический номер с кубиками Рубика. В номинации «микромагия» фокусник представил карточный номер.

Александр Фролов представит Шатуру на гала-концерте в Красногорске, где будут определены победители проекта.