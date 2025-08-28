Иллюзионист из Химок стал финалистом областного фестиваля «Маги в парке»

Иллюзионисты из Московской области продемонстрируют свое мастерство на фестивале «Маги в парках». Химки в финале конкурса представит Евгений Зейнуллин.

Отборочные шоу уже завершились. Их посетили более 10,5 тысячи человек. Химчанин Евгений Зейнуллин стал одним из лучших в номинации «Микромагия». Она подразумевает фокусы с картами или фишками на расстоянии вытянутой руки.

Фестиваль «Маги в парках» — не просто конкурс. Это масштабное шоу, которое проводят прямо под открытым небом. Стать свидетелем удивительных фокусов может любой желающий. Оценивают выступления легенды этого жанра искусства: братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

Отметим, что следующие отборочные туры проведут 30, 31 августа, а также 13 и 14 сентября. Победителям представится возможность выступить на гала-концерте в Красногорске, а также сразиться за шанс выступить в шоу наставников фестиваля.