Илья Ильясов из Подмосковья поборется за титул чемпиона мира по шашкам

Фото: Фото: Елена Илясова

​Спортсмен из Щелкова Иван Ильясов примет участие в чемпионате мира по русским шашкам, который пройдет в Одинцовском округе с 5 по 15 сентября. Турнир объединит сильнейших шашистов из 25 стран, рассказали в Минспорте Подмосковья.

​«Несомненно, Иван Ильясов станет одним из главных фаворитов турнира для болельщиков из региона. Мы уверены, что его участие очень значимо для развития интеллектуальных видов спорта», — отметил президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

Ивану 18 лет, и за свою карьеру он уже 11 раз становился чемпионом мира по русским шашкам, дважды стал чемпионом мира по международным шашкам и семь раз выигрывал чемпионат Европы по русским шашкам.

​«В детстве бабушка и старшая сестра часто играли со мной, и я увлекся, захотел тренироваться в группе у Сергея Парфенова. Сергей Александрович тогда сказал мне, что я еще слишком юный. Но после того, как я выиграл турнир среди младших школьников в шесть лет, он сделал для меня исключение», — вспоминает Ильясов.

​Турнир пройдет в Одинцове, на территории Парка «Патриот» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». ​Всем зрителям и волонтерам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата.

​Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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