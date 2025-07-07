Ильинский храм в Дмитрове отметил 30-летний юбилей

Божественная литургия в честь юбилея прошла в Ильинском храме в селе Синьково. Ее возглавил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

На мероприятие приехали временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, муниципальный депутат и лидер движения «Православные женщины Подмосковья» Светлана Тягачева, прихожане и благочинные Рогачевского, Дмитровского и Яхромского церковных округов.

После богослужения епископ вручил грамоты Московской епархии активным прихожанам.

«Каждый приезд Владыки в наш округ становится для жителей особым событием. Совместная молитва обладает удивительной силой, укрепляет дух верующих, дарит им поддержку и вдохновляет на совершение благих поступков», — сказал Михаил Шувалов.

Отметим, что первое упоминание о храме датируется 1627–1629 годами. Каменную церковь построили на средства прихожан уже в 1812–1824 годах.

В 1937 году храм закрыли и разграбили. Богослужения возобновились здесь уже в 1997 году.