Икшанская библиотека в Дмитрове отметила 85-летие

Юбилей со дня основания отпраздновала одна из библиотек Дмитровского муниципального округа. В честь события организовали масштабную программу.

Для гостей библиотеки провели творческое мероприятие. На нем благодарственными письмами и памятными подарками наградили сотрудников учреждения.

Поздравить их с юбилеем пришли читатели, друзья-волонтеры, литераторы, представители музыкально-поэтического объединения «Поющая строка» и активные жители поселка Икша.

Выступления для них подготовил вокальный дуэт «Сияние». Также директор Дмитровской центральной библиотеки Наталья Аникеенко подарила новые книги для пополнения фонда библиотеки.

Отметим, что в учреждении регулярно проходят тематические лекции и мастер-классы. Для жителей здесь организуют курсы основ программирования, кружок «Три аккорда», выставки, кинопоказы и «Библиоканикулы».

Кроме того, библиотека реализует совместные проекты с медучреждениями и клубом «Активное долголетие».