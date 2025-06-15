Икону Пресвятой Богородицы передали в храм Коломны из Луганска

Церемония передачи Луганской иконы прошла в Свято-Духовском храме в селе Шкинь. Специально для этого в Коломну приехали священнослужители из Луганска.

Икону передали в дар жители Луганской Народной Республики. На их пожертвования изготовили точный список оригинала иконы. Он хранится в соборе Луганска.

«Вместе с его Высокопреосвященством Митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом встретили в селе Шкинь Луганскую икону Божией Матери. Особенно символично, что это событие происходит в дни празднования 120-летнего юбилея явления иконы старцу Филиппу», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Перед этой иконой молятся о защите от всех бед и напастей, об утверждении в Отечестве мира и согласия, о благополучии и исцелении от болезней.

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