ИИ вывел Подмосковье в лидеры по качеству школьного питания в России

Сотрудники Института отраслевого питания представили результаты масштабного мониторинга бесплатных завтраков для учащихся младших классов. Особенно выделили опыт Московской области в этой сфере.

Исследование охватило более пятой части всех российских школьников и было посвящено поиску путей повышения качества еды после введения президентской инициативы 2020 года.

В обсуждении в пресс-центре ТАСС приняли участие первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, глава Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев и другие специалисты отрасли.

Миллионы первоклассников скоро сядут за парты, и их завтрак должен быть не только горячим, но и полезным. Исследование выявило системные недочеты, а также показало, что высоких стандартов удалось достичь там, где внедрили единые типовые меню. Речь идет о Республике Адыгея, Северной Осетии, Ростовской и Саратовской областях (качество от 85% до 99%).

Настоящим флагманом стала Московская область. С сентября 2023 года в 1490 школах региона работает нейросеть в приложении «Проверки Подмосковья». Сотрудники фотографируют подносы, искусственный интеллект сверяет блюда с меню из 75 позиций и сообщает об отклонениях специалистам. Это позволило сократить жалобы на четверть и устранить свыше трех тысяч нарушений.

Участники предложили новую традицию ко Дню знаний: приглашать глав регионов во все школьные столовые без исключения, чтобы они разделили первую трапезу с первоклассниками и родителями.

Дальнейшая работа будет направлена на синхронизацию СанПиН с федеральным законом, раздельное финансирование услуг и продуктов, внедрение единых региональных меню и усиление общественного контроля.