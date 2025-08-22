ИИ внедрили в госуслугу для арбитражных управляющих в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрили в госуслугу для арбитражных управляющих. Теперь нейросеть помогает им получать сведения о должниках и их имуществе

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, арбитражные управляющие могут получить всю нужную информацию от региональных органов и муниципалитетов, подав одно заявление на региональном портале. Специалисты занимаются управлением имуществом должника во время процедуры.

«Комплексная услуга для арбитражных управляющих заработала на регпортале в сентябре 2023 года. За это время ею воспользовались более трех тысяч раз. Теперь услугу сделали еще удобнее: в нее добавили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы. Если ИИ обнаруживает ошибку, он сразу сообщает об этом пользователю», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнес» — «Справочная информация». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.