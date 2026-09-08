ИИ внедрили в 80% онлайн-услуг Подмосковья

Подмосковье искусственный интеллект интегрирован в большинство региональных электронных сервисов, обеспечивая автоматическую проверку документов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На текущий момент технологию распознавания применяют в 367 услугах из 442 доступных на портале. С начала года функционал расширили еще на 52 сервиса, 20 из которых относятся к социальной сфере: субсидии на оплату ЖКУ, экстренная адресная помощь и выплаты на питание.

«Теперь система „подсветит“ проблему еще до отправки заявки, и человек сможет быстро все исправить и получить выплату без задержек», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо социальных направлений, нейросети работают в 16 других отраслях, включая образование, транспорт, экологию, строительство и ЖКХ. При заполнении онлайн-формы алгоритм анализирует загруженные сканы.

Если файл размыт или не соответствует формату, сервис сразу уведомляет пользователя о необходимости замены документа до момента подачи заявления.

«Искусственный интеллект обучен распознавать 884 вида документов. В этом году он проверил уже более 6,5 миллиона документов в 3,2 миллиона заявлениях, освобождая наших сотрудников от рутинной работы», — добавила Людмила Болатаева