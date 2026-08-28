ИИ внедрили в 366 госуслуг Подмосковья

В Подмосковье расширяют использование искусственного интеллекта в работе с жителями и государственными структурами. Сейчас в регионе реализуют 67 ИИ-проектов, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Технологии уже применяют при получении 366 госуслуг. Искусственный интеллект проверяет прикрепленные к заявлениям документы и выявляет неподходящие файлы. Всего система обработала более 8,4 миллиона документов в составе 4,1 миллиона заявлений.

Для жителей и бизнеса на региональном портале работает виртуальный помощник Добробот. Он консультирует по 108 госуслугам в 11 сферах и помогает подобрать нужный сервис.

ИИ также внедрили в приложение «Добродел Здоровье». Сервис круглосуточно анализирует результаты медицинских исследований и переводит сложные показатели на понятный язык, отмечая возможные риски.

Технологии внедряют и в работу органов власти. ИИ-агент «Нейроюрист» отслеживает изменения законодательства и помогает готовить проекты нормативных документов, сокращая срок их согласования с трех дней до 30 минут. А платформа «ГосЧат» формирует проекты ответов на обращения граждан: благодаря интеграции с информационными системами и нормативной базой подготовка ответа занимает около минуты вместо 20.

Ознакомиться с действующими ИИ-решениями и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион».