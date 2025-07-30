ИИ в Подмосковье помог выписать штрафы на 34 млн рублей за нарушения чистоты

Шесть автомобилей с системами искусственного интеллекта для автоматического мониторинга территорий работают в Подмосковье. С их помощью ежемесячно выявляют более восьми тысяч нарушений.

Система автоматически выявляет мусор, свалки, вандальные надписи, поломки освещения, ямы на дорогах и нарушения на контейнерных площадках. За полгода с их помощью выписали штрафы на сумму более 34 миллионов рублей.

«Работа ведется эффективно — автомобили действительно упрощают процесс фиксации нарушений, поэтому с удовольствием делимся практиками цифровизации с другими регионами», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий Владислав Мурашов.

За последние полгода при помощи ИИ выписали 3,5 миллиона штрафов в Одинцове, 2,6 миллиона — в Солнечногорске, 1,9 миллиона — в Подольске и 1,8 миллиона — в Ленинском округе.