ИИ-сервис для протоколирования совещаний разработали в Дубне

Компания «Вебби» завершает работу над новым цифровым сервисом «Брификс», который использует технологии искусственного интеллекта для автоматического протоколирования онлайн-встреч. Проект реализуют в особой экономической зоне «Дубна».

Решение уже проходит процедуру включения в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Оно должно стать доступным пользователям до конца года.

«Брификс» способен не только протоколировать ход мероприятия, но и формировать полноценный документ с ключевыми тезисами и итогами.

«Наш „Брификс“ подключается к онлайн-встрече во всех популярных сервисах в виде еще одного собеседника. Он записывает встречу, идентифицирует участков мероприятия, транскрибирует все сказанное — кто, когда и что сказал. После чего на основе разработанных нами алгоритмов подводит итоги с основными тезисами и выводами», — пояснил управляющий партнер Сергей Профоров.

Подробные протоколы программа готовит за 15-20 минут.

Разработчики отмечают, что новый сервис будет полезен не только крупным корпорациям, но и небольшим компаниям, образовательным учреждениям и даже студентам.

«В ОЭЗ „Дубна“ компания „Вебби“ работает с 2021 года. Объем инвестиций в развитие предприятия на сегодняшний день уже превысил 340 миллионов рублей. Штат сотрудников за это время вырос с восьми до 60 человек», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие специализируется на создании сложных и высоконагруженных информационных систем с применением искусственного интеллекта. При разработке нового продукта были соблюдены все требования российского законодательства, что гарантирует безопасность его использования.

«Компания „Вебби“ является одним из участников IT-кластера ОЭЗ „Дубна“, куда входят 40 предприятий. Условия работы в ОЭЗ позволяют таким высокотехнологичным проектам быстро расти и развиваться», — подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.